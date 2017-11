Byrådsvalget lokalt set

Eva Merstrand fik som ny kandidat hele 471 stemmer, men manglede desværre 18 stemmer for at komme ind. Eva udtrykte dog stor taknemmelighed for de mange stemmer og lovede, at hun fortsat vil arbejde for lokalområdet. Som første suppleant vil hun selvfølgelig også være aktiv i partiet.

En skuffet Johnny F. Andresen havde også fulgt valget på Rådhuset sammen med de øvrige medlemmer af Dansk Folkeparti og måtte konstatere, at de 177 stemmer igen rakte til at blive førstesuppleant for sit parti, lige som han er det i indeværende valgperiode.

De øvrige kandidater fra Karup-området, der repræsenterede henholdsvis Konservative, Alternativet og Venstre, var alle langt fra at komme ind. Jesper Thrige (K) fik 62, Mikkel Poulsen (Alternativet) fik 19 og Inge Lise Sterup (V)fik 243 stemmer.

Formandsposter til både Anders Bertel og Allan Clifford

Allerede dagen efter valget samledes det kommende byråd for at lave konstitueringsaftaler. Anders Bertel kunne efterfølgende fortælle, at han fra nytår er formand for det nyoprettede beskæftigelsesudvalg. En post som han er rigtig godt tilfreds med.

Allan Clifford rykker fra næstformandsposten og bliver istedet formand for Energi Viborg. Det er ligeledes en udfordring, han ser frem til.

Landdistriktsudvalg

I løbet af valgkampen har der været en del fokus på, om Viborg frem til nu er blevet prioriteret på bekostning af landdistrikterne, hvor hovedparten af befolkningen bor. 19 af de 31 nyvalgte medlemmer bor da også udenfor Viborg by. I konsekvens af dette nedsættes der efter nytår et særligt landdistriktsudvalg med socialdemokraten Mette Nielsen fra Klejtrup i spidsen. Hun ser det som et signal om samarbejde og håber med landdistriktsudvalget at kunne kitte de 92 mindre byer sammen.