Byfornyelse i Karup

Den 24. april besluttede Landdistriktsudvalget at imødekomme Karup Kultur- og Forsamlingshus anmodning om at måtte gennemføre nedrivningen af naboejendommen som et selvstændigt, byforskønnende element i Karup. Der er opnået nedrivningsstøtte på 160.000 kr. (byfornyelsesmidler).

Kultur- og Fritidsudvalget havde ellers i forbindelse med tidligere behandling af køb af naboejendommen betinget, at finansieringen for hele Karup Kultur- og Forsamlingshus samlede projekt skulle være på plads, inden nedrivningen blev effektueret.

Nu er nedrivningen så påbegyndt som et selvstændigt, byforskønnende element i Karup.