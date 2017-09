Byfest som sÃ¦dvanlig - og lidt til

BYFEST Tirsdag var der PR arrangement og opvisning af gymnaster i Multisalen. Onsdag kom turen til det stor cykelløb. Det var et fantastisk cykelløb på en rundstrækning 1,2 Km på villavejene Egevej, Ahornvej, Bøgevej, Elmevej.

Fremragende vejr, solen skinnede fra en næsten skyfri himmel og det havde lokket over 200 tilskuere til startområdet og målstregen på Egevej.

Herudover havde mange også placeret sig med bord og bænke langs ruten, for at heppe.

En startvogn kørte forrest i alle 3 løb og den kørte sammen med rytterne en opvarmningsrunde, for at præsentere rytterne, før løbet blev givet fri på målstregen. Bagerst kørte en kortege af følge biler bestående af smukke retrobiler og dollargrin, hvorfra der blev smidt slik og lækkerier ud til publikum.

Torsdag var det Karup Å løbets tur. Igen var det en stor succes både ud fra deltagerantallet og de opnåede resultater. Se alle resultater på KKIF hjemmeside.

Fredag var så dagen med grisefest, musik og dan for alle aldre.

Efter nogle dage i byfestens tegn skulle man tro det lakkede mod enden her sidst på ugen. Tværtimod, der var fuld vigør og aktivitet hvor end man kiggede hen.

Under halvtaget havde stadeholderne taget opstilling og faldbød alskens klenodier. Bagagerumsmarked, kræmmermarked eller loppemarked kært barn har mange navne. Der er noget tillokkende ved at gå rundt og blive fristet af gode tilbud. Og der var mange rigtige loppefund f.eks. kobbertøj fra før verden gik af lave. Selvom man så ikke lige fandt hvad man søgte, så fandt man i stedet noget man ikke vidste man manglede. Samtidig er det en fornøjelig oplevelse at genkende nips og pynt, som havde fristet forrige generation og dem før.

Der var både professionelle krejlere og private lejlighedskræmmere, og så var der eleverne fra Karup skole der samlede ind til kommende lejrture. Den tid er forbi hvor eleverne lod sig spise af med et par dage på Bornholm, nu skal man til udlandet og det koster. Offentlige tilskud og lokale sponsorbidrag er ikke nok, eleverne skal selv samle omkring 20.000,- sammen og det skete bl.a. ved salg af tøj, bøger og andet overskudsmateriel.

Strikkeklubben havde gang i pindene. Karups lokale aktivister, eller i hvert fald en del af dem, havde fundet sammen til rundstrik. Klubbens formålsparagraf, at strikke og snakke, blev efterlevet til punkt og prikke. Mange forbipasserende måtte stoppe op, fanget af den livsglæde og begejstring der udspillede sig omkring bordet.

Hønsene blev fodret, så de kunne blive trængende. Man kunne høre klukkelyde langt væk fra buret med bingopladen. Det viste sig ved nærmere eftersyn at være en mor der introducerede husets yngste til den forestående begivenhed, og altså ikke hønsene som havde travlt med at spise.

En mandestemme blandede sig i koret med annoncering af præmien på 200,- kr. hvis man gættede rigtigt. En velplaceret klat fra hønsene kunne snart give den lykkelige, og heldige, spiller lidt kontanter på lommen.

I et af teltene stod en mand og udleverede ladte skydevåben til børnene. Heldigvis fulgte der god instruktion med, nemlig at sigte mod de opstillede skydeskiver i den anden ende af teltet. Skydning er en sund sport, der stiller krav til kondition og koncentrationsevne.

Skydning var i det hele taget på programmet mange steder til byfesten. I et nabotelt kunne man komme ind i en fremmed verden og forsøge sig med at nedkæmpe diverse monstre og andet uvæsen. Virtuel reality bringer børnene i øjenhøjde med livagtige udfordringer, som de så må forholde sig til med imaginære redskaber.

Så er det anderledes lavpraktisk med en vandpistol, selvom de moderne udgaver overgår tidligere tiders modeller. Men formålet er det samme, på harmløs måde at tilføje omgivelserne et vådeskud. Der var usædvanlig mange vandpistoler, geværer og tilsvarende i Karup i dag. Der var endda klargjort en vandhane så børnene hurtigt kunne genlade de farvestålende våben. Legedagsløbet tiltrak sig barnlige sjæle i alle aldre. Det overordnede formål, at indsamle sponsormidler, blev hjulpet godt på vej af den ophøjede stemning blandt deltagere og publikum. Gennem en løbetur på cirka 1,5 km. mødte deltagerne forskellige udfordringer. En tur i skoleåen, hen over skolegården, forcere et hegn, op i en container fyldt med vand og så en tur gennem mudderpølen i den næste container, alt imens diverse vandvåben blev rettet mod de kæmpende deltagere.

Den korte bane gjorde det muligt for de ihærdige, at gennemføre 9 omgange i løbet af den time, der var afsat til formålet. Mindre kunne dog også gøre det, og i alle tilfælde kunne deltageren redde sig en pølse med grillen.

Pludselig var man hensat til et asiatisk marked. En rickshaw banede sig vej gennem mylderet. Et særsyn i Karup må man sige, men dog noget der er kommet for at blive. Denne rickshaw holder til ved Friplejehjemmet i Frederiks og skal bruges til at transportere godtfolk rundt i området. Gangbesværede, synshandicappede og andre med et behov har nu fået en ny mulighed for at komme rundt.