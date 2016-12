Byens hal har fået et løft

JETHALLEN Karup Ugeavis satte i sidste uge formanden, René Jensen og næstformanden, Søren Mikkelsen for Jethallens bestyrelse i stævne i Jetcafen for at høre om hallens ansigtsløftning, som er foregået de sidste par år. Der er brugt én lille million kroner på forbedringer, heraf har Viborg Kommune givet de cirka 500.000 kr., mens resten er betalt af hallens egen økonomi.

Udenfor

- Sidste sommer lagde vi ny belægning mellem hallen og parkeringspladsen. Der er kommet nye opstribninger på parkeringspladsen og de gule felter foran hallen, der signalerer parkering forbudt er fremhævet. Der er kommet et rygeskur med lys, så folk ikke længere står foran indgangen til hallen. Desuden er der lavet nyt indgangsparti, fortæller Søren.

Indenfor

Lyset i hallen og cafeteriaet er blevet udskiftet med ledlys. I den skrivende stund er lyset i den lange gang og i omklædningsrummene ved at blive udskiftet.

- Ledlysene er mere jævne. De giver ingen skygger på banen, som de tidligere lys gjorde, og samtidig giver ledlysene mere lys. Der er installeret varmeanlæg til strålevarme i hallen. Det gør, at man hurtigere kan varme hallen op, og dermed sparer vi penge. Kommunen har givet støtte til energioptimering både til ledlysene og varmeanlægget, siger René.

En aktiv bestyrelse

Bestyrelsen for Jethallen ligger absolut ikke på den lade side. Halbestyrelsen har fået tennisbanerne, der ligger ved siden af hallen, da tennisklubben blev nedlagt. De skal sættes i stand til sommer. Planen er, at folk skal kunne leje dem på timebasis. Den noget dårlige økonomi, som hallen havde for et par år siden, er vendt til en god økonomi. De to mænd vil godt afsløre, at de ikke er løbet tør for ider, og at der kommer til at ske større ting ting, der endnu ikke må offentliggøres.

- Der er kommet mere aktivitet i hallen og mere liv. Vi får flere udlejninger, end tidligere, fx har der lige været en katte-udstilling, noget vi ikke har haft i flere år. Foreninger er igen begyndt at kontakte os for udlejninger, siger Søren. Økonomien går nu så godt, at bestyrelsen ikke længere selv gør rent i hallen, men har ansat en rengøringsassistent i en 20-timers stilling.

To tilfredse mænd

- Det er byens hal. Vi vil gerne have, at borgerne har et ejerforhold til stedet, og vi kan mærke, det er ved at komme. Mange er begyndt at afholde sine aktiviteter her, fx er der to gange afholdt Store Legedag til glæde for byens borgere store som små. Der er nogle ildsjæle, der vil hallen. Lars-Ole Kopp er en af dem. Han har i en periode stået, helt ulønnet, for den daglige drift, han har gjort stedet til et godt sted for de unge mennesker. Han og cafen har en stor indvirkning på det, der sker her, slutter René.

Både René og Søren er glade for alle de tilbagemeldinger, de har fået fra byens borgere. De vil gerne høre endnu flere idéer om eventuelle tiltag, og som de begge er enige i, så er og skal hallen være åbent for alle grupper af borgere.