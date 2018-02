Brugte tasker gavner voldsramte kvinder

Første januar 2016 stoppede en forsøgsordning, som gav kvinder på krisecentre et tilbud om at få fire gratis psykologtimer. Ordningen var finansieret af satspuljemidler og fik i 2015 en positiv evaluering af Socialstyrelsen. Leder af Krisecenter Viborg, Jane Madsen, oplever, at Krisecentrets kvinder mangler psykologtimerne. Timerne med psykologen er med til at bryde kvindernes mønster med at vende tilbage til en voldelig partner. De færreste har mulighed for selv at betale.

Tasker og rendemasker

Zonta Viborg har derfor slået sig sammen med en række lokale forretninger om indsamling af tasker, der lørdag den 10. marts vil blive solgt i Pakhuset i Viborg. Overskuddet fra taskesalget vil gå til psykologhjælp til kvinderne på Krisecentret i Viborg.

Samtidig med salget af tasker vil aktive damer præsentere og inspirere til netop deres yndlingshåndarbejde. Der vil være noget for enhver smag indenfor strik, patchwork og broderi.

I Pakhusets mellemetage vil Hanne Christensen fra Butik Hasselgren i Dollerup fortælle om sin virksomhed og desuden vise et bredt udvalg af bæredygtigt tøj og produkter fra butikken.

Jane Madsen, Leder af Krisecenter Viborg, vil være til stede hele dagen og fortælle om Krisecentrets arbejde. Arrangementet bliver afholdt i butikkernes åbningstid.

Aflevering af tasker

Taskerne kan afleveres fra nu og vil blive afhentet løbende af Zonta Viborg, som sørger for, at de bliver klargjort til salg lørdag den 10. marts. Zonta Viborg tager imod både store og små tasker, vintage, retro, tasker til rejser, fritid, skole, arbejde eller selskaber.