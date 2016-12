Brande i private hjem topper i december

BRANDE Regner man de brande med, der slukkes af beboerne selv, opstår der på landsplan op mod 6.800 brande i december. Undgå julebrande ved at følge fem simple råd.

December er højsæson for brande i private hjem, og der er derfor god grund til at tænde levende lys med omtanke og være opmærksom i sit hjem i julemåneden. Brandvæsnet slukkede i gennemsnit 557 brande i private hjem i december måned i årene 2011-2015 - eller ca. 145 flere brande end i en gennemsnitsmåned.

I dette tal indgår dog ikke de såkaldte happy fires, der er de mindre brande, som folk selv håndterer og slukker uden at tilkalde brandvæsenet. En undersøgelse fra Epinion fra 2015 viser, at flere end 60.000 danskere årligt oplever en happy fire i deres eget hjem.

- Hvis man medtager antallet af happy fires svarer det til, at der hvert år er mere end 6.800 brande i december måned i private hjem eller ca. 1.300 flere brande end gennemsnittet. Derfor er det vigtigt, at både voksne og børn kender de klassiske brandfarer, er opmærksomme i hjemmet og følger nogle simple råd for at undgå, at julen ødelægges af en brand i hjemmet, forklarer Mads Dalgaard, kampagnemedarbejder i Beredskabsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en statistik over antal brande i private hjem i december i perioden 2011-2015, hvor brandvæsenet har været tilkaldt. Det oplyser kampagnemedarbejder Mads Dalgaard fra Beredskabsstyrelsen i en pressemeddelelse.

I Viborg Kommune var der i 2015 9 brande, som brandvæsnet var kaldt ud til.