Brakmarker i spil nu er fornuftigt og et godt signal

Det er rart at opleve, at sund fornuft stadig eksisterer og en stor tak for det.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen og Landbrugsstyrelsen har netop meddelt, at vi i landbruget kan få lov til at benytte brakmarkerne fra i morgen, den 20. juli, fremfor at skulle vente til 1. august, som tidligere meddelt.

Det er vi meget tilfredse med, for det er absolut sidste udkald, hvis vi skal have bare en smule kvalitet i det plantemateriale, som nu skal slås og fjernes fra brakmarkerne.

At komme 11 dage tidligere i gang med at pudse brakmarkerne af og gøre dem klar til næste regnfald, er også positivt, for uanset hvad, repræsenterer brakmarkerne i år en ressource, hvor lille den end må være.

Brakmarkerne er ingen redning som sådan, men kommer regnen, vil vi via dem få lidt større arealer i spil hen over efteråret. Det kan vise sig at være vigtigt i forhold til den alvorlige fodersituation, vi reelt står i, som kvægbrugere.

Tørken tvinger os i øjeblikket til at arbejde med ”Alle bække små”-princippet både i malkekvægsbesætningerne og i kødkvægsbesætningerne.

Derfor kan vi kun være tilfredse med, at de faste EU-regler og administrationen af dem viser sig at være til at bøje i forhold til fornuften, når det virkelig brænder på. Det er en lille opmuntring midt i problemerne.

Tak.