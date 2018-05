Brænd ukrudt på de våde dage

I årene 2007 til 2016 opstod mindst 1.540 brande ved brug af netop ukrudtsbrændere. Ved at følge nogle enkle tip, kan du minimere brandfaren.

Minimum 1.540 gange i årene 2007 til 2016 måtte brandvæsnet tilkaldes for at håndtere brande, der var opstået ved brug af ukrudtsbrændere. Det viser en opgørelse fra Beredskabsstyrelsen. De fleste brande sker i sommermånederne og ofte i indkørsler og på terrasser, hvor husejere var i gang med at svitse ukrudtet i bede og mellem fliser og grus.

Ukrudtsbrændere er meget nemme at betjene, men de er også årsag til mange skader, fordi brænderen skaber meget høje temperaturer. Den stærke varme har derved nemt ved at antænde tørre blade, kviste og affald på jorden.

Lad være, når der er varmt og tørt vejr

Risikoen er særligt stor på dage med høje temperaturer, ingen nedbør og blæsevejr. Det er en farlig kombination.

Det anbefales, at man kun svitser ukrudtet, når jorden er fugtig, og der er nogenlunde læ. Hold derfor øje med vejrudsigten og find først ukrudtsbrænderen frem, når der er overskyet eller lige efter en regnbyge.

Mælkebøtten skal svitses ikke brændes

Udover at planlægge afbrændingen efter optimale vejrforhold bør man undgå at brænde ukrudtet for hårdt af. Der skal således ikke ret meget varme til, før ukrudtet dør. Ukrudtsplanten skal svitses til bladene bøjer. Så vil planten visne og dø i løbet af få dage.

Når man ligefrem brænder ukrudtet, påvirkes området omkring ukrudtet også af den stærke varme og det øger risikoen for brandskader. Forsikringsselskaberne ser tilfælde, hvor meget tørre plæner eller hække er blevet antændt. De oplever stor risiko for, at ilden kan brede sig til carporten og huset.

Derfor anbefaler Topdanmark, at man fejer eller river området omkring det ukrudt, man vil svitse, inden man bruger ukrudtsbrænderen. Sørg også for at der er let adgang til vandslange eller en spand med vand.

Overhold bestemmelserne

Beredskabsstyrelsen har udgivet en pjece med såkaldte forsigtighedsbestemmelser, som borgerne skal overholde ved brug af åben ild, herunder ukrudtsbrændere.

Ukrudtsbrændere skal være DG-godkendte og have et DG-mærke, når de forhandles i Danmark.

Brug kun ukrudtsbrænderen, når planter og jord er fugtig. Pas på i tørre perioder, eller når det blæser meget.

Hold god afstand til letantændeligt materiale, fx hække, plankeværk og bunker af tørre blade.

Ukrudtet skal kun svitses kortvarigt, ikke brændes væk.

Tjek efterfølgende for gløder er der gløder, skal de slukkes.

Gå aldrig fra en tændt ukrudtsbrænder.

Stil den slukkede, varme ukrudtsbrænder på et underlag, der kan tåle varme, og afmonter gasflasken eller gasdåsen.

Kilde: Beredskabsstyrelsen