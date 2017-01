Bortkommet nøgle udløser fremrykning af elektronisk låsesystem

LÅSESYSTEM Viborg Kommune har desværre konstateret, at der er bortkommet en nøgle på plejecenter Birkegården i Stoholm. Nøglen bruges af kommunens personale til borgernes nøglebokse i Stoholm, Fredriks og Karup-området. Af hensyn til borgernes tryghed har kommunen derfor valgt at fjerne alle nøglerne fra borgernes nøgleskabe. Det arbejde er sat i gang fredag morgen og vil være klaret inden for få timer.

Udskiftningen berører omkring 200 borgere, og de vil få et orienteringsbrev i forbindelse med, at nøglerne bliver afhentet. I brevet bliver borgerne orienteret om, at Viborg kommune er ved at indføre et elektronisk låsesystem, som vil sikre, at bortkomne nøgler ikke vil give anledning til lignende situationer fremover.

Udskiftningen vil ikke få indflydelse på de planlagte besøg hos borgerne. I stedet for at udskifte de mange cylindre i nøgleboksene fremover, fremrykker vi udskiftningen til et elektronisk låsesystem i Stoholm, Frederiks og Karup-området. Det arbejde, forventer jeg, kan gå i gang i løbet af den kommende uge, siger Peter Borup Sørensen, som er sundhedschef i Viborg Kommune i en pressemeddelelse.

Situationen er naturligvis rigtig ærgerlig, men vi håndterer det sådan, at vi prioriterer borgernes tryghed højest, slutter han.