Borgermøde om XL grunden i Frederiks

Området har stået tomt og forladt i 2 år, siden XL lukkede, så det har været manges ønske, at området ville blive udviklet til noget godt for byen. Nu er der så lejlighed til at høre mere om projektet. Desuden er lokalplanen i offentlig høring, indtil den 22. januar, hvor man kan indsende sine bemærkninger. Hvis du vil sætte dig ind i sagen forinden, så kan du klikke ind på www.alhedeborger.dk, du kan finde links til dokumenterne samt mailadressen til at sende til kommunen.