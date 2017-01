Borgermøde om byfornyelse i Frederiks

BYFORNYELSE Det var to spørgsmål på en invitation til deltagelse i borgermøde i det lokale kulturhus tirsdag aften. Invitationen kom fra koordinationsgruppen for byfornyelsesprojektet i Frederiks og var sendt ud til samtlige borgere i byen.

Cirka 120 borgere tog mod tilbuddet og deltog i borgermødet. Tovholder for planlægningen af projektet, Ole Mølgaard bød velkommen. Han fortalte blandt andet, at han sammen med Helmut Fechter havde arrangeret et lignende møde hos de to 6. klasser på Frederiks Skole. Det var to engagerede klasser, som kom med mange gode ider til byfornyelsen.

Herefter holdt Helmut Fechter oplæg om processen i byfornyelsesprojektet. Han fortalte om visionerne med byfornyelsen, som man vil arbejde ud fra. Visionerne skal anvendes som et mål, man gerne vil nå på sigt.

Koordinationsudvalget har holdt en del møder, forud for denne aften, og er nu kommet så langt i processen, at man ud fra ider og ønsker har opdelt iderne til byfornyelsen i fire interesseudvalg, samt en koordinationsgruppe. De fire udvalg har overskrifterne Trafiksikkerhed og forskønnelse, Bolig- og erhvervsudvikling, Motion og sundhed, samt Kunst og kulturliv.

Herefter var det de fremmødtes tur til at arbejde. De fik tre minutter, i stilhed, til at skrive nye tiltag ned eller ændringer i byen, som de syntes kunne være interessante. Derefter lagde de id-sedlerne i det gruppeområde, de hørte til. Borgerne satte sig så i det område, de syntes var mest interessant at arbejde med. Koordinationsudvalget havde på forhånd lavet fire områder i kulturhuset med hver sit interesseudvalg.

- Ved alle interesseudvalg blev bordene fyldt med interesserede, der gerne ville give gode ideer og diskutere. Der var en rigtig god diskussion ved bordene, og nogle af borgerne var så engagerede, at de vekslede mellem bordene for at få fremlagt deres ide selv og ikke blot afleverede en seddel. Herligt. At interessen var stor, og mange gerne ville gå ind i et videre arbejde, vidner antallet af medlemmer til interesseudvalgene om. Der kom mellem 5 og 10 medlemmer til de enkelte udvalg.

Fælles afslutning

Efter gruppearbejdet var der fælles afslutning, hvor Ole Mølgaard fremlagde det videre forløb. Inden 1. marts skal alle interessegrupper have haft to møder, hvor de drøfter og samler ideerne og til sidst prøver at prioritere dem i en slags rangliste.

- Den 1. marts har koordinationsudvalget møde og får samlet alle de nu prioriterede ideer og får dem sammenholdt. Ud af dette, skulle man gerne komme nærmere projektet for Byfornyelsen af Frederiks, som vi kan snakke med kommunen om sidst på året. Dog vil vi kort tid efter 1. marts tage kontakt til kommunen, for allerede der, at tage de indledende drøftelser, fortæller Ole, der sammen med den øvrige koordinationsgruppen var overordentlig tilfreds med aftenen. Både det fantastisk store fremmøde og ikke mindst engagementet folk kom med.