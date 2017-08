Borgermøde afslutter høringsfasen

KARUP Lokalplanen dækker et erhvervsområde ved Åhusevej i Karup. Lokalplanforslaget er netop nu i sin høringsfase, hvor der 9. august blev holdt obligatorisk borgermøde.

Udvidelsen vil imødekomme flere ønsker, især at kunne koncentrere kampagnen, altså den periode hvor der bringes kartofler til produktionen. I dag strækker kampagnen sig efterhånden over 5 måneder, men med udbygningen vil dette kunne begrænses til 3 måneder. Det vil være en fordel for både leverandører, fabrikken selv og heldigvis også for omgivelserne, som skal affinde sig med den øgede trafik.

Trafikken forventes at blive fordoblet i forhold til i dag. Det øger interessen for ændringer i de lokale veje, men en egentlig omfartsvej er ikke lige på trapperne. En omfartsvej er et statsligt anliggende. Vejdirektoratet oplyser at der ikke er aktuelle planer for en omfartsvej. Med i vurderingen vil også være Hærvejsmotervejen og de deraf følgende ændringer.

En beboer på Ericavej spørger, om der kan komme andre virksomheder på arealet. Dette bekræftes. Lokalplanen giver mulighed for andre virksomheder, der skal overholde de samme miljøkrav som kartoffelmelsfabrikken. Den samlede miljøbelastning fra området må ikke overstige kravene i miljørapporten.

Langs lokalplansforslagets afgrænsning mod øst etableres et 20 meter beplantningsbælte. Det blev foreslået at denne beplantning blev iværksat snarest muligt, så den kunne blive effektiv.

Et andet punkt var bygningerne omfang og udseende. Som udgangspunkt er bygninger planlagt til at have en neutral grå farve, men eventuelle forslag til udsmykning ville blive behandlet på et kommende byrådsmøde. Man skal nok ikke forvente at flyvestationen vil være begejstret for laserlysshow, ligesom der altid vil være delte meninger om hvornår noget er pænt eller ej.

Siloerne på op til 55 meters højde vil blive synlige på lang afstand. Allerede i dag er de nuværende siloer vartegn for byen. Det kan få tankerne hen på mulige reklamesøjler, hvis man nu hænger bannere og plakater. En sådan mulighed er næppe sandsynlig af flere grunde. For det første er egentlig reklame ikke muligt jævnfør lokalplanen. Dertil komme at høje, runde siloer giver nogle særlige udfordringer med vind. Som direktør Vagn Nielsen udtrykker det, så blæser det altid i den højde.