Boligmarkedet i stærk form

BOLIGER At der er dejligt ude på landet, ved de fleste. Men nu viser det sig også, at flere og flere igen vælger at flytte ud, hvor der er høj himmel og vid udsigt. For der er blevet længere mellem salgsskiltene uden for de større byer.

Det fremgår blandt andet af dugfriske statistikker fra Realkreditrådet og Boligsiden.dk, hvor man kan læse, at antallet af udbudte huse i de fleste landdistrikter er faldet kraftigt. Lokalt bekræfter ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen, de nye positive tal.

Det er især i Jylland og på Fyn, at der er blevet færre huse til salg.

- Årsagen til det lave udbud skal findes i tre faktorer: Et meget højt antal bolighandler i 2016, den faste lave rente, og den kortere salgstid. Det er ydermere bemærkelsesværdigt positivt, at vi har set et så aktivt boligmarked året igennem samtidig med en støt stigning i boligpriserne, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Også landets ejendomsmæglere kan mærke, at der atter er gang i markedet uden for storbyerne.

En af dem er indehaveren af Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen, der har 26 boligafdelinger i primært Øst- og Nordjylland.

- I alle vore 26 boligafdelinger har vi oplevet vækst og fremgang i 2016. Og som året gik, blev tingene bare bedre og bedre til glæde for især vore boligsælgere, der for alvor kan mærke de nye positive vinde på vores lokale boligmarked, siger John Frandsen i en pressemeddelelse.

Et af de områder i landet, hvor der er langt færre boliger til salg i dag end for et år siden, er i Norddjurs Kommune. Den 1. januar i år var der 396 parcel- og rækkehuse til salg i kommunen, hvilket er et fald på godt 13 pct. i forhold til samme dato året før, hvor der var 456 huse til salg.

John Frandsen har tre kontorer placeret i Norddjurs Kommune.

- Den tydelige og positive udvikling udmønter sig i hurtigere salgstider, højere priser og glade boligsælgere. Billedet er det samme i hele vores markedsområde og 26 boligbutikker, der strækker sig fra Fredericia i syd til Aalborg i nord. Og intet kan gøre os mere glade, end netop at gøre vore boligsælgere glade og løse opgaven for dem hurtigt og godt. Så ja de gode tider er bestemt tilbage på boligmarkedet og en fantastisk start på 2017 lover godt for et særdeles positivt nyt boligår i 2017, konkluderer John Frandsen.