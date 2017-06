Blomsterhuset og Hosekræmmeren i Karup lukker

Lukninger Det har længe været offentligt, at Hosekræmmeren på Bredgade i Karup har sidste åbningsdag omkring Sankt Hans, men forleden dag sprang ejeren af Blomsterhuset på Østergade, Maja Horup, bomben, at hun lukker blomsterbutikken. Sidste åbningsdag er lørdag den 1. juli.

Maja Horup fortæller til Uge-Avisen:

- Banken forventer mere økonomisk, end man kan præstere med en blomsterbutik i Karup. Banken forlanger, at der skal være overskud til en løn, man kan leve af, og jeg har aldrig kunnet hæve en fast løn til mig selv. Det har hele tiden været svært økonomisk. Når man har forretning i Karup, er man samtidigt nødt til at være en del af Interflora-kæden. Det er en stor udgiftspost, fordi kæden har mange krav til butikken, fx skal man sælge en bøtte salt til 100 kr. Det er ikke sådan en vare lokale borgere efterspørger. Men samtidig vil jeg gerne understrege, at der har været lokal opbakning til butikken, og kunderne har været gode til at støtte mig, når de ville købe noget specielt.

En mulig overdragelse

- Det er ikke stensikkert, at Karup bliver uden blomsterforretning, da jeg har en, der er interesseret i at overtage butikken. Det ligger dog slet ikke fast, da vi ikke har fået enderne til at hænge sammen, fortæller Maja, som ikke ved, hvad hun skal lave efter lukningen. Hun har fået mange venner i lokalområdet, så det er ikke utænkeligt, at hun flytter til området. På sigt regner Maja med, at hun igen skal arbejde med blomster, dog som ansat. Efter lukningen vil hun puste ud og pleje familien, som der ikke har været tid til, siden hun i efteråret 2015 købte butikken.

Hosekræmmeren

Linda Hansen, som har været ejer af Hosekræmmeren i næsten to år, har endnu ikke fundet en, som vil drive brugskunst- og tøjbutikken videre.

- Jeg håber, at der kommer en, der vil overtage den eksisterende butik med eller uden varelager. En, som har troen på, at de ideer man har, vil være det, som skal til for at drive butikken videre, fortæller Linda.

Fem ledige butikslokaler

1. april flyttede Karup Dyreklinik væk fra den ene handelsgade, Bredgade, og ind i baggården, Bredgade 4F. Sidste år flyttede Naturlic væk fra byen, og i 2013 lukkede Spar. Dermed vil der om kort tid være fem ledige butikslokaler i bymidten, såfremt Blomsterhuset ikke bliver solgt. Til gengæld flytter Morten Maler om kort tid sin butik ind i den tidligere Al' Capone.