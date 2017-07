Blomsterbutik genåbner i Karup

KARUP Rent faktisk eksisterer butikken i dag, den ligger bare på Mona Christensens privatadresse Vallerbækvej 109. Her har den ligget siden 2013, hvor Monas passion for blomster, fik hende til at lave en lille bod ved vejen. Det gik godt, og med tiden flyttede hun tingene ind i et værksted, det blev lavet til butik.

Flytter til Karup

Mona havde ikke forudset den udvikling, for blot få måneder siden, men nu bød lejligheden sig, da den tidligere ejer af blomsterbutikken i Østergade valgte, at lukke butikken.

Mona er uddannet pædagog, og hun har været ansat som pædagog i mange år. Nogle år arbejdede hun i børnehaven i Karup. Gennem hele livet har Mona haft en passion for blomster, og når hun havde fri, gik meget af fritiden med at arrangere blomster. På et tidspunkt besluttede hun sig for at gøre noget mere ved det, og i 1998 slutte hun en uddannelse som blomsterbinder, en uddannelse, som hun siden har holdt ved lige med supplerende kurser og arbejde, blandt andet i Vasen i Karup, og som sagt fra 2013 med egen butik.

Fremgang

- Siden jeg startede med boden på Vallerbækvej, er det gået stille og roligt fremad. Det har ikke været noget vildt, men nu var muligheden der, og så har jeg valgt at tage chancen og flytte ind i butikken i Østergade, for jeg elsker arbejdet med blomster og ikke mindst kontakten med kunderne, fortæller en lidt spændt Mona.

Mange ideer

Selv om Mona har arbejdet med blomster i mange år, synes hun at det er et stort skridt, hun er på vej til at tage, og der er rigtigt mange ting, som hun nu skal til at tage stilling til. En ting er helt sikker. Det skal være en butik for alle, siger Mona, og forklarer, at hun gerne vil lave kvalitet, men også ønsker at tilbyde billigere løsninger, og så har hun en ide om at hun vil forhandle de ting, som mennesker som hende selv, der bare elsker at lave flotte dekorationer, efterspørger.

- Det er der ikke mange blomsterbutikker der gør, for de er bange for at det tager deres omsætning, men kan jeg hjælpe andre, så gør jeg det gerne, siger Mona, der tilføjer, at kunderne gerne må komme og få inspiration og hjælp, og hun håber også, at hun kan komme til at holde kurser i blomsterbinding.

Hjælp

Mona er forundret over hvordan tiden flyver, når hun arbejder med blomster.

- Det er som om tiden er ophævet, når jeg arbejder med blomster, siger Mona.

Mona har to døtre der bor i lokalområdet, og den ene har en uddannelse indenfor regnskab, og hun har hænderne skruet godt på, så Mona satser på at hjælp både rent praktisk til at få sat lokalerne i stand, og senere med at lave regnskab, så hun selv kan koncentrere sig om det hun aller helst vil arbejde med blomster og kunder!