Blomster til Monika

TAK - Alle var enige om, at Monika fortjente en påskønnelse, så en buket blev bestilt i Blomsterhuset - og Monika blev sat stævne ved Biblioteket.

Her overrakte Jens Jørgen Jeppesen fra klubben en flot buket til Monika Hedberg og sagde blandt andet:

- På Onsdagsklubbens vegne vil vi gerne sige dig tak for dit store arbejde med bevarelse af biblioteket i den flotte gamle stationsbygning - og dermed beholde bygningen på kommunale hænder. Derfor vil vi gerne overrække dig denne buket som tak for indsatsen, sagde han, mens han overrakte buketten.

En rørt Monika takkede, og fortalte lidt om arbejdet, og at hun nu efter at have boet i Karup i næsten 20 år følte sig som Karup-borger:

- Jeg synes godt, at befolkningen her kan være lidt hurtigere til at reagere, når der er noget, de ikke er tilfredse med. Men så er det jo godt, at der kommer sådan en rødstrømpe udefra, der kan træde i aktion, sagde Monika med et stort smil.