Bliv klogere på, hvad køerne laver

For nylig var Jakob og Nita Gade vært for 21 unge mennesker, som gerne ville blive klogere på, hvad køerne laver, når der ikke lige er folk i nærheden.

Kvægrådgiver Morten Otte fra LandboNord, havde besøgt bedriften et par dage i forvejen, hvor han havde været ude og sætte kameraer op i stalden.

Han var denne aften med i stalden, hvor der var en kort gennemgang af stalden og dyrene.

Efterfølgende blev alle inviteret ind i varmen og bænket ved familiens langbord. Morten præsenterede videooptagelserne af køernes adfærd. Deltageren fik til opgave, om de kunne spotte noget på videoen, som gav anledning til spørgsmål eller kommentarer.

Jakob Gade var meget lydhør for, om refleksionerne gav anledning til ting, opgaver eller rutiner, der kunne ændres for at skabe bedre ko komfort, og som i sidste ende kunne betyde, at køerne ville kvittere med mere mælk i tanken.

Der kom flere gode bud, du skal have flyttet nakkebøjlerne ved køerne, robotskraberens station kan den ikke have en anden placering, hvad med at fjerne ydermuren, så der kan komme mere luft ind i stalden m.v.

Der var en god dialog om køer, optimering og udfordringer.

Hvis du ikke lige havde mulighed for at deltage i dette arrangement, så har du mulighed for at være med til et tilsvarende arrangement den 6. december hos Brian Husted i Daubjerg.

Der er plads til maks 20 deltagere, så tilmelding er nødvendig til Jeppe Møller Andersen tlf. 53 61 99 05.

Medlemmer af LU, gratis og hvis ikke man er medlem koster det 150,- kr.