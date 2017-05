Blandt geværer, sprængstof og helikoptere

KARUP - I dag skal vi prøve alt det, som vi må prøve.

Sådan sagde en pige fra 7. klasse på Karup Skole, da hun forrige torsdag var med klassekameraterne og lærerne på besøg på Flyvestation Karup.

I anledning af Forskningens Døgn havde Flyvestation Karup sagt ja til at modtage seks busser med skolelever fra blandt andet Karup og Frederiks Skole.

Og de fik lov at besøge tre forskellige enheder.

Hos Helicopter Wing (HW) fik de lidt af historien om, hvordan Karup endte med at blive hovedkvarter for forsvarets helikoptere. Men de fik også lidt et indblik i, hvordan en helikopter virker. Placeret foran to helikopter-motorer fortalte en helikopter-mekaniker blandt andet om hestekræfter, brændstof-forbrug, omdrejninger og pris.

Udenfor hos HW fik eleverne så mulighed for at komme helt tæt på en helikopter. De fik blandt andet lov til at sidde i cockpittet.

Næste enhed på flyvetationen var Air Force Training Centre, hvor de fleste af Flyvevåbnets uddannelser finder sted. Her var et område mærket af, så eleverne var i sikkerhed for de rigtige soldaters skyde-træning.

Her skulle eleverne fra Karup Skole blandt andet løse opgaver, hvor de ved hjælp af beregninger kunne finde ud af, om en patron ville gennembore en aluminiumsplade på 140 meters afstand. De fik også lov at se nærmere på nogle af de våben, der bliver brugt i forsvaret. De lærte også noget om det, der gør, at krysantemum-bomber er så farlige. Nemlig at lunten er pakket ind og derfor brænder op på ingen tid.

Den sidste enhed på Flyvestationen, som eleverne besøgte var Air Control Wing, som er ansvarlig for luftrums-overvågningen i Danmark.