Biskoppen indviede skulptur

KARUP KIRKE Mange, i alle aldre, deltog i påskegudstjenesten skærtorsdag i Karup kirke. Biskoppen holdt prædiken om påskens historie om Jesus og de 12 disciple og hermed også nadverens grundlæggelse. Han fortalte om, at nadveren samler mennesker, og har gjort det helt tilbage til gammel tid, hvor for eksempel munke kun mødtes til nadver.

Til stede i kirken var også begge præster Helle Bærnholdt og Ingrid Svarre Elgaard, der stod for nadveren, hvor mange deltog og blev velsignet.

Efter påskegudstjenesten var der afsløring af ny skulptur og påskemåltid med 65 tilmeldte. Menuen til påskemåltidet var lammesteg og islagkage.

Indvielse af skulptur

Kirken og menighedsrådet havde igennem donationer og penge, som havde stået i flere år, samlet sammen til en skulptur.

Skulpturen, der står ved sognegården, blev afsløret efter påskegudstjenesten af biskop Henrik Stubkjær. Menighedsrådsformand, Anders Laursen startede med at holde tale inden afsløringen. Her takkede han blandt andet Søren Nielsen, hvor skulpturen er købt igennem.

Herefter tog biskop Henrik Stubkjær over sagde blandt andet, at skulpturen forstillede et åbent kors, hvilket også er navnet på skulpturen, og at det åbne kors binder mennesket og Kristus sammen.

Skulpturen er designet af den amerikanske skulptør Perry Oliver og er navngivet Åbent kors.