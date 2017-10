Biomasseenergi på vej til Karup

Et biomassefyr på 1 megawatt er på vej til Karup. Det skulle egentlig have været til Kølvrå, men man har fundet en løsning med at placere anlægget i Karup, i tilknytning til det eksisterende solvarmeanlæg.

Forhistorien er den energiaftale der blev lavet tilbage i 2012, hvor et antal af landets varmeværker med den højeste varmepris, fik mulighed for at installere en 1 MW biomassefyret kedel til ren varmeproduktion, så de ikke er tvunget til at bruge dyr naturgas. Kølvrå Varmeværk kom ind under denne ordning.

Baggrunden for energiaftalen er, at der efter 2018 bortfalder en støtteordning til kraftvarmeværker, hvor varmeforbrugere tilkoblet decentrale kraftvarmeværker risikerede markante prisstigninger. Med aftalen kan forbrugerne i stedet få billigere varmeregninger.

At biomassekedlen bliver placeret i Karup er sund fornuft, for her er der i forvejen det store solvarmeanlæg med akkumuleringstank, som biomassekedlen kan tilkobles. Samtidig er der etableret rørledning til Kølvrå, så den varme der produceres i Karup også kan udnyttes i radiatorerne i nabobyen.

Det med at hjælpe hinanden er ikke nogen ny ting i området. Allerede i dag henter Karup Varmeværk en del af sin energi hos naboen, Karup Kartoffelmelsfabrik, der har en del overskudsvarme fra produktionen.

Nu har kartoffelmelsfabrikken imidlertid ønsket at udvide produktionen og har derfor store byggeplaner i lokalområdet. Det er dog ikke nødvendigvis en fordel for varmeproduktionen, for en del af ideen er, at komprimere produktionen i en kortere periode. Det er en fordel for logistikken, men betyder samtidigt, at den producerede overskudsvarme bliver tilgængelig i en kortere periode. Bioenergien er derfor en nødvendighed for at supplere varmeproduktionen.

Det nye anlæg vil bestå af en 1 megawatt halmkedel med tilhørende bygninger - ca. 1.000 kvadratmeter. Denne bygning skal rumme halmlade, kedelrum og askerum. Dertil kommer en 24 meter høj skorsten. Det er planen at opføre bygningen i tilknytning til solfangeranlæggets teknikbygning og akkumuleringstank. Dermed kommer biomasseanlæg og solfangeranlæg til at fremstå som et samlet anlæg.

Den nødvendige halm bliver tilkørt med to daglige lastbilleverancer. Der er tale om firkantede bigballer.

Kartoffelmelsfabrikkens byggeplaner er omfattet af lokalplan 483, der erstatter den tidligere plan 317. Ifølge den tidligere plan var det muligt at opføre bioanlægget på naboarealet, men den nye lokalplan ændrede dette. Efter indsigelse fra Karup Varmeværk er planen imidlertid ændret, så arealet fortsat kan anvendes til bioenergi.

Anlægget bliver opført i løbet af 2018 og forventes taget i brug ultimo 2018.