Biogasanlæg skyder frem

LANDBRUG Radiatorerne varmer med kødaffald fra slagteriproduktionen, og lastbilen kører på biogas.

Det lyder som fremtidsmusik, men det er det langt fra Danmark har i stigende grad taget biogasanlæg til sig som en del af en moderne energiforsyning.

I løbet af de seneste par år er der over hele landet poppet nye biogasanlæg op, og på få er er biogasproduktionen fordoblet. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) forventer endda, at vi inden 2020 måske kan se en tredobling af biogasproduktionen i Danmark.

Biogasproduktion gavner klima og miljø. I Danmark produceres det meste biogas ved, at biomasse det kan eksempelvis være gødning fra en kvægproduktion eller organisk affald fra slagterier eller grøntproduktion placeres i en reaktortank. Her går bakterier i gang med at spise biomassen, hvorved bakterierne udleder gas. Den gas kan tappes af anlægget og bruges til biler eller opvarmning, eksempelvis.

Samtidig er restproduktet, når bakterierne har nedbrudt det, de kan, rigtig gavnligt som gødning på markerne.