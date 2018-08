Billybobbers til Karup Kultur- og Forsamlingshus

Forud for koncerten arrangeres spisning kl 18.00. Menuen består af tun mousse og koteletter i fad, fortæller Martin Ditlevsen, næstformand i støtteforeningen.

Musik fra farfar var dreng

Billybobbers gør det muligt at genopleve den uforglemmelige tid og de spiller rocknroll, som den blev spillet i rockens barndom i 50erne. Sange af Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Roy Orbison, Little Richard, Chuck Berry og Buddy Holly bliver serveret i et autentisk og nærværende sceneshow, der virkelig sender publikum på en rejse tilbage til rockens rødder!

Gruppen består af Ole Brandstrup og Stefan Mouridsen på guitar, Hanse Jensen på saxofon, Kim Louder på kontrabas og Michael Pedersen på trommer.

Billetter købes på MobilPay 30 23 19 23. Der er et begrænset antal billetter, så det er først til mølle princippet, der er gældende.