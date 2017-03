Billeder fra et Lions år

MESSE Lions Karup har gang i et forrygende Lions år, som slutter i juni 2017, hvor en ny bestyrelse og udvalg traditionen tro træder til.

Lions Karup har siden juni 2016 støttet følgende projekter: Danser mod cancer, hjælp til modernisering af køkken i Grønhøj Kulturhus, julehjælp, hjerneskadeforeningen Viborg, 112-dagen, Lions Lund, som er et bosted for voksne mennesker med varierende udviklingshandicap, Kembujeh School i Gambia, som er en skole for fattige børn, hvor børnene får undervisning, skoleuniform og et måltid sund mad om dagen. Der er også tilknyttet en teknisk skole, hvor de større børn kan uddanne sig til forskellige håndværk, ligesom der er tilknyttet en sygeplejeskole. Endvidere er der en overbygning hvor eleverne afslutter med 12. klasse, hvilket svarer til en dansk studentereksamen. Vi har også støttet SOS Børnebyerne, Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp, mæslingekampagne til vaccination af børn i den tredje verden, hvor mæslinger er en dødelig sygdom og miniprojekter, hvor flere Lions klubber går sammen om at støtte nogle specifikke projekter.

- Vi har støttet i Bolivia med sundhed til skolebørn og operation og behandling af fattige patienter. I et af verdens fattigste lande Burkina Faso har vi ydet hjælp til forbedring af et solar anlæg, sikring af unge kvinder og deres børn mod indtrængning af mænd, udstyr til computerundervisning på et børnehjem, uddannelse af syersker, mekanikere, snedkere og lignende. Lektiehjælp i grundskole, oplysende arbejde om HIV/aids, børns rettigheder, samt hjælp med mad og tøj til børnehjem, fortæller presseansvarlig i Lions Karup, Tom Petersen.

Alle Lions projekter bliver fulgt helt til dørs af enten lokale Lions, eller samarbejdspartnere på lokkationen, så man er sikre på at donationerne går til formålet.

Lokalt

Lions Karup vil gerne rette en tak til lokalsamfundet for støtte ved julelotteri og Karup Å marked og koncert, som er de to events, der gør det muligt at yde støtte til værdigt trængende.

Hvis der er nogle af læserne, der har ideer til formål, der kunne støttes af Lions Karup, er de mere end velkomne til at sende en ansøgning til præsident Carsten Brøgger på carstenvbroegger@gmail.com

Næste store event er Karup Å marked og koncert, hvor blandt andre Lars Lilholt Band og Johnny Logan er blandt de optrædende. Å markedet finder sted 16.-18. juni, så reserver allerede nu datoerne.

- Vi håber at se jer alle igen i år. Få også naboen med. Hele overskuddet går ubeskåret til velgørenhed, slutter Tom.