Bilist rammer knallertkører

En 37-årig knallertkører kører på Alhedestien i retning mod Frederiks, og overser sin ubetingede vigepligt, da han krydser vejen.

En 60-årig lokal mand i bil kommer kørende ad Viborgvej og rammer knallertkøreren, som bliver bragt på skadestuen med en ambulance.

Politiet vurderer, at bilisten formentlig ikke har haft nogen chance for at undgå påkørslen. De kommenterer også, at knallertkørsel i øvrigt er forbudt på Alhedestien.

Der er på nuværende tidspunkt ingen oplysninger om knallertkørerens tilstand.