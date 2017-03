Bibliotekskampen er vundet

POLITIK Der er noget, der tyder på, at arkivet flytter ind i biblioteksbygningen. Det var de sidste ord fra formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune, Per Møller Jensen, da ugeavisen onsdag eftermiddag, i sidste uge, interviewede ham i forbindelse med, at han fik overrakt 741 indsamlede protestunderskrifter imod flytningen af Karup Bibliotek.

Alt tyder på, at kulturudvalgsformanden får ret, da direktøren for Kultur, Service & Events indstiller til, at arkivet placeres i stationsbygningen, samt at der indrettes lokaler til brug for arkivet i sammenhæng med biblioteksudlånet. Arkivets kommende placering afgøres på torsdag ved et byrådsmøde, men Ugeavisen forventer at det er en ren proforma-sag .

Flytningen af arkivet har derfor medført flere ting: Politikerne lytter til borgernes ønsker i bibliotekssagen, det vil sige, at biblioteket forbliver i bygningen. Det pladstrængte arkiv får flere kvadratmeter til rådighed. Selve biblioteksdelen får færre kvadratmeter til rådighed. Forvaltningen skal formentligt ikke bekymre sig over, at biblioteket har for mange kvadratmeter og er for dyr i drift i forhold til antal brugere og udlån.

Ifølge Inger Merstrand, formand for Lokalhistorisk Arkiv Karup, har flytningen ind i biblioteksbygningen været et ønske længe.

I samme interview sagde kulturudvalgsformanden blandt andet, at der er gang i mange initiativer i Karup, fx ombygning/udvidelse af Karup Kultur- & Forsamlingshus, planer om en hal mere, aktivitetsområder og anvendelse af biblioteket som kultursted. Han sagde, at vi skal passe på, at vi ikke spreder aktiviteterne over for mange lokaliteter, så udtyndes brugen af dem. Han foreslår, at borgerne sætter sig sammen og finder ud af, hvor kræfterne skal sættes ind og få lavet en prioriteret rækkefølge på, hvad vi først ønsker bevilligede penge til, da der ikke er økonomi til alt på en gang.

Sammen med underskriftindsamlingen modtog Per Møller Jensen et brev fra arbejdsgruppen til bevarelse af biblioteket i den nuværende bygning. I brevet stod blandt andet, at der har været debatmøder på biblioteket. Her modsatte man sig eventuelle planer om flytning af biblioteket væk fra den nuværende bygning. Arbejdsgruppen mener til gengæld, at Lokalhistorisk Arkiv med fordel kan flytte ind til Karup Bibliotek, da både arbejdsrum, arkivplads og udstillings- muligheder er til stede. Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening støtter dette forslag. Desuden er Karup Bibliotek er ikke kun et bibliotek. Karup Bibliotek er et kulturhus og værested med sjæl og historisk identitet. Biblioteks betydning for sammenhængskraften i byen bør ikke undervurderes.

Arbejdsgruppens kamp har derfor ikke været forgæves.

Rundvisning

Inden overrækkelsen af de indsamlede underskrifter fik kulturudvalgsformanden og byrådsmedlem Anders Bertel en rundvisning på biblioteket af medlemmer af arbejdsgruppen Per Bødskov Claus Christiansen. Claus er også medlem af arkivets bestyrelse.

Mindre bygningstilpasning

Indflytningen af arkivet i stationsbygningen kræver mindre bygningstilpasninger, som beløber sig til cirka 100.000 kr. Pengene finansieres af puljen til mindre anlægsinvesteringer.

Tidsperspektiv

Forvaltningen vurderer, at flytningen af arkivet kan udføres indenfor en tidsramme på 6 måneder.

Flytningen af arkivet fra Østergade 23 vil frigøre denne ejendom til salg eller nedrivning.