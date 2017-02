Biblioteket i Karup

LÆSERBREV Vi har et fint bibliotek i Karup gamle kommune som ligger godt placeret nær centrum med butikker og service-faciliteter.

Dette er det vigtigste for os Karup-borgere at vi nemt og naturligt kan benytte vores bibliotek når vi er på indkøb eller andet i byen.

Vi er en trofast skare som er glade for at kunne bruge denne mulighed døgnet rundt . Der er bøger (som dog er blevet mindre i antal hvorfor?) og daglige aviser at læse. Jeg som pensionist nyder godt af at læse aviserne da et abonnement gør et godt indhug i et i forvejen skrabet budget.

Ydermere har vi kunnet nyde skiftende kunst-udstillinger, en for hver måned i året! Det har dog været stille den senere tid. Det skyldes nok, at der endnu ikke er ansat en fast bibliotekar. Derfor en bøn til Viborg kommune: Kom nu med en fast bibliotekar - vi savner miljøet fra Karup gamle kommune!

Så kære Karup-borgere, som gerne vil komme på vores gode bibliotek mød op og giv din mening til kende på møde efter vinterferien i læsesalen på biblioteket mandag den 20. februar. Vi håber, at der kommer en eller flere af kommunens politikere, som kan redegøre nærmere for planerne.

Vi vil beholde vores kulturelle mødested.