Besøg på biogasanlæg og solfangeranlæg

Lørdag den 2. juni inviterer Karup-Frederiks Venstrevælgerforening i samarbejde med Grønhøj Bioenergi og Karup Varmeværk til dobbelt alternativ energi rundvisning. Efter rundvisningen på Mønstedvej i Grønhøj fortsætter turen nemlig til Karup Varmeværk. Inden da er Grønhøj Bioenergi vært ved sandwich samt øl eller vand, så der er energi til at fortsætte dagen.

Grønhøj Bioenergi

Biogasanlægget ved Grønhøj er blev taget i brug i efteråret 2017. De modtager gylle fra omkringliggende kvæg- og svinebesætninger og producerer biogas svarende til varmeforbruget i en by som Frederiks. Biogassen sendes via en ny naturgasledning til HMNs hovedledning i Karup, hvorfra den indgår i det almindelige naturgasnet.

16.000 kvadratmeter solpaneler i Karup

Efter frokosten mødes deltagerne på Godthåbsvej i Karup, hvor deltagerne kan se på og høre om solvarmevarmeanlægget, som blev taget i brug for knap fem år siden, og som i april år fik tilladelse til at fordoble antallet af solpaneler fra 8000 til 16.000 kvadratmeter. Udvidelsen forventes at være klar til brug ved udgangen af 2018. Varmeproduktionen fra det udvidede solvarmeanlæg vil da udgøre ca. 7.100 MWh/år. Det svarer til ca. 24 % af Karup Varmeværks og Kølvrå Fjernvarmecentrals årlige varmebehov.

Folketingsmedlem Krstian Pihl Lorentzen vil være med på hele turen, og alle interesserede kan deltage.

Bemærk tilmeldingsfrist

Vil man være med, skal man melde sig til Inge-Lise Sterup på telefon 20905839 eller email: fts.sterup@fibermail.dk senest den 30. maj.