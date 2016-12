BeneFiT Karup tilbyder GLA:D træningsforløb

TRÆNINGSTILBUD Jonas Max Jensen gennemførte kurset og kan nu kalde sig GLA:D-fysioterapeut.

GLA:D er et specifikt uddannelses- og træningstilbud til alle med symptomer på artrose (slidgigt) i knæ- eller hofteled. Formålet er, gennem specifik træning og tilegnet viden, at reducere smerte, forbedre funktionen og herigennem lette dagligdagen og undgå eller udsætte en operation.

Undervisningen er et vigtigt element, hvor man lærer om artrosens kendetegn, risikofaktorer, symptomer, behandlingsmuligheder, træning og fysisk aktivitet, smertehåndtering, hjælp til selvhjælp m.m.

Træningen tilpasses den enkelte og foregår under fysioterapeutisk vejledning i minimum seks uger. Holdtræning anbefales, da dette har vist dobbelt så god effekt som selvtræning, men selvtræning er også en mulighed. Efter endt forløb fortsættes træningen på egen hånd fx i hjemmet eller træningscenter, skriver ejeren af BeneFiT Karup, Rikke Østergaard i en pressemeddelelse.

Nonprofit Projekt

GLA:D er et nonprofit projekt ejet af Syddansk Universitet og ledet af Ewa Roos, som er professor i muskuloskeletal funktion og fysioterapi (FoF) ved Syddansk Universitet, og adjunkt Søren Thorgaard Skou fra FoF og Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse. Metoden anvendes nu overalt i landet og støttes af Gigtforeningen. Mere end 19.400 patienter har indtil i dag påbegyndt GLA:D-træning. Heraf har 11.780 fulgt træningen i mindst tre måneder (tallene opdateres løbende).

- Forløbet starter med en forundersøgelse hos specialuddannet GLA:D fysioterapeut. Her vil vi fællesskab afdække kundens ønsker og behov, så forløbet bliver optimalt, fortæller Jonas Max Jensen. Ofte kan træning med de rigtige øvelser reducere smerter markant.

God opstart i Karup

Jonas har i efteråret haft tre GLA:D hold i Karup, og synes der har været god tilfredshed blandt deltagerne.

- Alle deltagerne har oplevet en forbedring i dagligdagen, og jeg kan se på de test, vi laver ved start og slut, at deltagerne forbedre deres fysiske formåen og har færre smerter. Det har været spændende at starte op i Karup, og jeg håber, at flere borgere i Karup vil tage forløbet til sig, for det gør virkelig en forskel, slutter Jonas Max Jensen. Lige nu er der ventetid på at komme med. Det første hold i det nye år er allerede fyldt op.

Læs mere om GLA:D her: www.glaid.dk