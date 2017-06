Begejstring for 12 timers motion

SPORT Vejret var, men fristes til at sige, som det plejer, med Tage Johansen og AIF Motion, da de for sjette år i træk arrangerede 12 timers motions-arrangement i og omkring Alhedehallerne.

År for år er antallet af hold og deltagere steget. Det toppede i 2016, hvor der var 18 hold med 109 deltagere. I år måtte man nøjes med 11 hold og 81 deltagere.

Kommer igen

Deltagerne havde kun ros og lovord til arrangementet, og man var helt sikkert klar til at stille op igen næste år.

Man skal igennem tre discipliner. 4,5 km løb, 17 km cykling og svømning. Man kan være så mange man vil på holdene, og der er heller ingen begrænsning på alderen. I år var deltagerne fra seks år til +60 år, der skal bare være en deltager fra hvert hold i gang hele tiden. Når en seksårig var færdig med at løbe sine 4,5 km, kunne en +60årig gå i gang med at svømme, og han kunne blive afløst af en anden, der tog tørnen med at cykle, og sådan kunne man fortsætte hele dagen igennem.

Sammenhold

- Det er en helt fantastisk oplevelse, fortalte Bente Serritslev fra Karup, der sammen med andre familiemedlemmer deltog i arrangementet, for klarede det med, at disciplinerne hver for sig er udfordrende, men ikke værre end at man kan holde til det, og mens en løber, cykler eller svømmer, og er der god tid til at de øvrige kan slappe af, og få snakket sammen, få gjort klar til næste og endelig at heppe på hinanden.

- Det er bare sjovt, siger Helle Nyrup, og forklarer: Vi plejer at have far med, men i år havde han problemer med et knæ; men han er meldt til til næste år, forsikrer Helle.

En familie, der er udstationeret i Holland, kom hjem for at deltage, og for på den måde at møde venner og bekendte, og for at få hyggelige12 timer sammen.