Bedste butik i region 2

Dette har kunnet lade sig gøre, fordi I hver dag støtter op om vores butik - så (REMA) 1000 tak for det. Vi er meget stolte af prisen og lover, at vi fremadrettet vil kæmpe for at fortjene denne hyldest.

På hædersbeviset står blandt andet, at købmanden og hans team er kendt for at have en konstant høj og stabil standard.

Købmand Dennis Lind Pedersen får også ros for sin evne til at inkludere alle medarbejdere, ligesom han er dygtig og respekteret blandt sine kolleger i hele regionen.

Til lykke til Rema!