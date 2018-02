Bedre låneforhold på landet og et kartoffelmuseum

Gregers Laigaard, Grønhøj Kro, er en mand fyldt med ideer og visioner. Det kan ikke være rigtigt, at det er sværere at låne til et billigt hus på landet end til et dyrt hus i byen. Han mener, at det er en af årsagerne til, at de små landsbysamfund har det svært.

I efteråret fremsatte SF et folketingsbeslutningsforslag om sikring af billigere lånemuligheder til boliger og erhverv i yderområder. Forslaget blev taget op i folketinget i januar, hvor det efterfølgende blev sendt videre til Erhvervs- og Vækst- og Eksportudvalget.

Vi er nødt til at sætte fokus på det, siger Gregers og fortsætter: Man kan sige til sig selv, at det her kan godt tage lang tid! Gregers understreger, at det er vigtigt, at landsbyerne står som en samlet enhed. Han er derfor i fuld gang med at samle interessegruppen til det lange seje træk.

Et museum/oplevelsescenter med kartoflen som hovedtema

Et andet formål med foreningen Liv på Alheden er en længe ønsket drøm om at etablere et museum med kartoflen i fokus. Kartoflen ligger i vores DNA herude. Det var jo kartoffeltyskerne, der bragte kartoflen til Danmark. Det er ikke bare kartoffeltyskernes historie, men også hele kartoflen univers, som Gregers ønsker at highlighte. Britta Leth, turismekonsulent, har sagt ja til at være koordinator for arbejdet med at etablere et oplevelsescenter/museum for kartoflen. Hun fortalte om dels ideer og muligheder for at skabe interesse om et kartoffelmuseum (kartoffeltyskerhistorien, mad/sundhed, medicin, industri, kartoffelferie, film, sjove fortællinger, forskning mv .) og dels om mulige samarbejdspartnere i projektet.

Liv på Alheden

På den stiftende generalforsamling blev valgt Pia Carstensen, Bo Løw-Larsen, Jan Herold samt Dorte Laigaard til bestyrelsen. Ved konstitueringen fik Pia Carstensen næstformandsposten og Gregers Laigaard formandsposten.