Bedre bredbånd i tyndt-befolkede områder

Energistyrelsen holder en række informationsmøder om bredbåndspuljen, som i år råder over 100 mio. kroner. Puljen sigter specifikt på tyndt befolkede områder. Informationsmøderne er for alle interesserede. Hvis man som lokal gruppe arbejder for at få bedre bredbåndsdækning i sit område, vil det være oplagt at deltage i et af møderne. På møderne vil Energistyrelsen gennemgå, hvordan man søger om midler fra bredbåndspuljen. Møderne holdes rundt om i landet, men et af dem foregår altså i regionshuset på Skottenborg i Viborg tirsdag den 19. juni 2018 fra klokken 16-18.

Tilmelding til Energistyrelsen på mail: tele@ens.dk