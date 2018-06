Bedre boligmarked i 7470 Karup

På landsplan er antallet af handler med parcelhuse/rækkehuse samlet set steget med 52% fra 2012 til 2017.

Alexander Hentze fra ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S i Karup forventer da også, at denne stigning i handelsaktiviteten vil vare ved et godt stykke tid endnu.

Særligt godt salg i 7470 Karup

Alexander kan fortælle, at der i postnummer 7470 Karup i 2017 er solgt hele 68% flere parcelhuse/rækkehuse end i 2012. Det er en markant og mærkbar fremgang, konstaterer han.

Hverken i Karup eller byerne omkring mangler der da heller ikke noget. Her er alt, hvad man har brug for i dagligdagen såsom skole, daginstitution, cykelstier, indkøb, bager, biograf, apotek, læge, arbejdspladser og fremfor alt en skøn natur med ro og højt til himlen. Derudover er der kun omkring 25 km til Viborg og Herning og omkring 35 km til Silkeborg og Holstebro. Og nå ja, 50 minutter til København via Midtjyllands Lufthavn som ligger 5 km fra Karup.

Kortere liggetider og stigende priser

Til nogens overraskelse er gennemsnitsprisen pr. m2 i 2017 steget med 17% i 7470 Karup sammenlignet med 2012. Samtidig er liggetiden faldende, og det er tydelige tegn på, at solen nu igen for alvor skinner på boligmarkedet i Karup. Mit budskab er ret klart går du med tanker om at købe hus i Karup, så køb NU, og høst fordelene ved den lave rente, og inden priserne stiger endnu mere, slutter Alexander Hentze.