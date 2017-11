Bankobus til Skelhøje

Initiativet udspringer fra Skelhøjes lokale cykelsmed, Finn Jakobsen, der også kører for Terndrup Busser. Finn er en mand med mange gode ideer og initiativer, og han er også interesseret i at se vores lille by udvikle sig, fortæller Kim Steffensen, formand for Trivita og arrangør af banko i Skelhøje. Finn vil køre bankoture med start fra OK tanken i Karup hver onsdag 17.15. Derfra over Havredal, Frederiks og Grønhøj til Skelhøje. Prisen er meget rimelig, 30 kroner for en returbillet.

Turene står og falder med antallet af tilmeldte passagerer, så i foreningen Trivita håber vi meget på, at der kan nås et minimum på 30 betalende passagerer hver gang. De to første gange er et eksperiment, hvor vi ser, hvad det kan bære, siger Kim Steffensen, og slutter Vi vil gerne have rigtig mange bankospillere til Skelhøje. Det vil gavne det frivillige arbejde rigtigt meget og åbne op for endnu flere muligheder på egnen.

Man bestiller en plads i bussen ved at ringe til Birthe Jakobsen på 5314 0268