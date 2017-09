Banko i SkelhÃ¸je Kulturhus onsdag den 4. oktober.

Så er Skelhøje også med på listen over landsbyer, der vælger at afholde regelmæssige bankospil. Det er planen, at det bliver den første onsdag i måneden - første gang på onsdag. Skelhøje Kulturhus ligger rum til og en flok frivillige har været i gang med at sørge for præmier. Hovedpræmien denne gang er en undervognsbehandling til en værdi af kr. 4000. Desuden er der gode kontant præmier i lykkespil og puljespil og rigtig mange præmier til rækkespil. Vi er meget taknemmelige for alle de fine sponsorpræmier, fortæller Kim Steffensen, der er formand for foreningen Trivita, som står bag arrangementet. Med bankospillene håber vi at kunne rejse penge til at støtte projekter i Trivita, som lægger lokaler til hygge, hobby, oplysning og undervisning for borgerne i Skelhøje og de omkringliggende landsbyer. Vi glæder os til på onsdag og håber, at se rigtig mange! Vi giver kaffe og småkager denne første aften.