BANKO Præmier for over 8000 kr. skifter hver tirsdag aften ejermand, når Grønhøj Kulturhus arrangerer banko. Bankospil i Grønhøj, på denne ugedag, har været en fast tradition de sidste 40-45 år, og sådan bliver det sikkert ved mange år i nu. For folk fra nær og fjern vil nemlig gerne spille banko i Grønhøj. Hver uge deltager omkring 100 borgere, og flere kommer endda valfartende fra blandt andet Brande, Viborg, Almind og Ikast.

Da Ugeavisen besøgte stedet, stod folk i kø for at købe traditionelle bankoplader, hvor der lægges poletter på de opråbte numre. Men der blev også købt Xtra Banko, Jackpot og bankolotteri og som et nyt tiltag kan der købes 26 ark med hver 6 plader, så der kan spilles med 6 plader af gangen af 26 omgange her krydses de opråbte numre af med kuglepen, så man slipper for at døje med de mange poletter.

Præmierne er fortrinsvis penge- og kødgaver, men et par gange om måneden er der sponsorgaver fra Andelskassen, Byens Kagemand og Camillas Blomster. En gang om måneden trækkes en vinder af en flaske snaps på medlemskortene.

Slagets gang styres af fire medlemmer af kulturhusets bestyrelse formanden Arthur Rasmussen, Inge Nielsen, Bente Madsen og Kate Vestergård. De to sidstnævnte er opråbere af tallene.