Bamses venner kommer til Kjellerup

Der er lagt op til et festligt gensyn med det legendariske Bamses Venner, når Arena Midt inviterer alle danseglade midtjyder til Bamsefest, lørdag den 3. marts.

Siden frontmand Flemming Bamse Jørgensens død nytårsnat i 2011 har bandet ellers ikke eksisteret, men har ernæret sig i en konstellation med Stig Rossen i front og under det passende navn Stig og Vennerne. Årsagen skal findes i, at Bamses enke Kte Jørgensen overtog rettigheden til navnet, da hendes mand døde. Men nu har hun givet de resterende venner lov til igen at bruge det velkendte navn.

Det fortæller Peter Bødker, der har været med lige fra dag et.

Stig Rossen har ofte travlt med andet end musik, men folk vil stadig gerne høre os og være med til den klassiske bamsefest, som de kender, fortæller han.

En klassisk Bamsefest indeholder som regel nogle af gruppens mest kendte numre som Vimmersvej, I En Lille Båd Der Gynger og Hvorfor Går Louise Til Bal.

Den nyligt opståede mulighed for igen at kalde sig Bamses Venner betyder ifølge Peter Bødker meget for de tilbageværende medlemmer. Der er så meget historie i lige dt navn, siger han. Navnet klinger bare af fest og glade tider.

Festen i Arena Midt holdes i samarbejde med Kjellerup Event. Efter tre år med Kandis, og trængsel på dansegulvet, prøves nu noget andet og det er der sikkert mange der glæder sig til