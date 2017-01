Børns ønsker og drømme skyder Aarhus 2017 i gang i Viborg Kommune

KULTUR I fokus står deres drømme, ønsker og håb under temaet Ønskelandet.

Dagen før den officielle åbning af kulturhovedstadsåret finder den regionale børneåbning sted i hele Region Midtjylland. På en af de mørkeste, koldeste og måske mest våde dage vil børn sprede sang, fortælle om deres drømme og inspirere voksne til at mindes deres ønsker, som måske blev glemt for mange år siden. Børneåbningen bliver en helt unik event, da det er første gang nogensinde, at en Europæisk Kulturhovedstad åbner med et helt særligt arrangement for, med og af børn.

Børneåbningen i Viborg Kommune

Børneåbningen af Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 holdes i Viborg Kommune på hovedbiblioteket.

Fire klasser fra Viborg Private Realskole har i ugerne op til åbningen arbejdet med temaet Drømme, ønsker og håb, som bl.a. kommer til udtryk i billeder, collager, historier og keramik. Værkerne kan ses på biblioteket i forbindelse med åbningen.

Installationskunstnerne Troels Lindebjerg og Sigrid Moses Jacobsen laver en ønskemaskine, som børnene kan prøve, Kulturskolen spiller og synger Ønskesangen og en instruktør fra Dansehallerne laver en workshop, hvor man kan lære at danse til Ønskesangen.

Der vil også være en lanterneworkshop, hvor børnene kan lave deres egen lille lanterne og hænge den op i Byhaven, hvor Carte Blanche udstiller Den lysende By.

Dagen afsluttes i Byhaven ved solnedgang med bål og varme drikke.

Børneåbningen i Region Midtjylland

Også i alle de andre kommuner i regionen har børn beskæftiget sig med temaet Ønskelandet i de sidste mange måneder. Med hjælp af pædagoger, lærere, kunstnere, studerende, bibliotekarer, kulturskoler og kulturinstitutioner har børnene arbejdet på at udtrykke deres håb, ønsker og drømme om nuet og fremtiden. Dette har resulteret i 19 meget forskellige Ønskelande. Nogle består af ønskeøer, ønskesten eller ønsketræer, mens andre kommunikerer deres ønsker via fortællinger, udstillinger eller musik.

Alberte Windings sang og Årets Dans 2017 indgår i børneåbningen

Der er også en del fælles elementer, som indgår i alle børneåbninger og skaber en rød tråd på tværs af kommunegrænserne. Alle deltagende børn synger en fællessang, som er blevet skrevet af Alberte Winding og Jan Rørdam ene og alene i anledning af Aarhus 2017s Børneåbning. Den handler om et Ønskeland med familie og venner, hvor der er tid til at være sammen og plads til at være sig selv. Sangen har desuden fået sin helt egen dans, som er skabt af koreograferne Mette Møller Overgaard og Esther Haugegaard og produceret af Dansehallerne. Den handler om at sætte fantasien fri, tage en ven i hånden og tage på en drømmerejse til forunderlige fantasiverdener. Udover den 20. januar vil dansen fungere som Årets Dans 2017. På denne måde vil Ønskelandets sang og dans være en del af hele kulturhovedstadsåret.