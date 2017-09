BÃ¸rnehuset KÃ¸lvrÃ¥ pÃ¥ tur til Zoo

♦ Alle i Børnehuset i Kølvrå siger tusind tak til AKTIV KARUP for hjælp til vores Haunstrup-tur for vuggestue og børnehave.

Det gik så fint og vi havde en fantastisk tur - vi var rundt og se alle dyrene og prøvede alle legepladserne. Når vi gik rundt var der spande med gulerødder som vi kunne fodre dyrene med - det var både sjovt og lidt farligt når de stak tungen frem, eller vi kunne se deres tænder. Vi så søløverne blive fodret - og de fik mange fisk og lavede forskellige sjove opgaver imens - de spillede bold og plaskede med lufferne.

Vi kørte også en tur med toget og vinkede til alle de andre der var på besøg i zoo. Togmanden stoppede ind i mellem og snakkede til dyrene - det lød sjovt. Både lamaerne, æslerne og søløverne fik nogle ord med på vejen. Anton abe havde fået en unge der var så lille bitte - den sad på morens ryg - mens hun gik og klatrede. Vi var også inde og klappe gederne og give dem gulerødder.

Da vi kom om på savannen, var der nogle hjorte vi kunne gå ind til og de spiste også gulerødderne, de var rigtig bløde at ae lige så stille. På legepladsen var der også dyr, der var 2 gæs som godt kunne lide vores brød. Der var også 5 kattekillinger der kom og spiste med, de prøvede også at tage det brød gæssene have fået, men det blev de sure over og sagde en høj hvæse lyd og så løb kattene lidt væk - n killing blev så forskrækket, at den skyndte sig halvt op i et træ og sad der med kløerne godt ude.

Da vi skulle hjem kom der en dobbeltdækkerbus og hentede os, så vi kunne sidde højt oppe og nyde udsigten. Nogle af børnene faldt i søvn på vejen hjem. Det var en super god tur for alle, både store og små, slutter institutionsleder Susanne Franz Jensen.