Børnehuset i Kølvrå på tur blandt tigre og giraffer

Når man tager sådan en stor flok børn og voksne på tur til en zoologisk have, så er det rigtig givtigt at snakke om, hvad man skal, inden man tager afsted, fortæller institutionsleder Susanne Franz Jensen. Så det gjorde de i Børnehuset i Kølvrå.

Hvilke dyr møder vi og hvor kommer de fra

Forud for besøget snakkede børn og voksne meget om dyrene hvad de spiser, hvordan de ser ud, om de kan flyve, svømme eller løbe. De kiggede også på verdenskortet for at se, hvor dyrene oprindelig kommer fra. Både før og efter turen har børnene lavet små bøger med dyrene i Jyllands Park Zoo. Bøgerne var gode at kigge i inden turen, og de er endnu mere spændende at kigge i efter turen, konstaterer Susanne. Efter turen har vi også snakket rigtig meget om turen. Både om turen derned i den store bus og om toget i Jyllands Zoo, som også var et sikkert hit, samt om alle oplevelserne med dyrene. Lige nu her efter turen er børnene i gang med at lave plakater billedbøger og meget andet.

Susanne kan tilfreds konstatere, at turen har fanget alle børns opmærksomhed og motivation. Forberedelserne med læring inden turen, læring på selve turen med de fysiske/virkelige oplevelser, det at klappe gederne, fodre dyrene, dufte dyrene se og høre om dyrene, når de bliver fodret, selv opleve at vide noget om dyrene, som de kan fortælle børn og voksne. Det har alt sammen fået børnene samlet i et rigtig godt børnefælleskab.

Lærenemme børn

Susanne afslutter sin fortælling om alle oplevelserne med historien om den udstoppede tiger: I Jyllands Park Zoo stod en udstoppet tiger i et glasmontre. Alle børnene var meget imponerede over den, men vi kunne se på deres ansigtsudtryk og høre på deres spørgsmål, at det gav anledning til refleksion i børnehøjde.

Hjemmefra havde de voksne nemlig fortalt, at i gamle dage da Jylland Park Zoo blev til, gik ejeren rundt med en løve i snor i dyreparken, ligesom vi går rundt med hunde i snor. Den historie havde imponeret børnene. Foran glasmontren med tigeren siger en af de voksne så: Ja det er sikkert den løve, som er blevet udstoppet. Et barn svarer kvikt og højt Nåhhhh den der løve, som er blevet til en tiger.