Bæredygtigt brød og kreative kager

Netop nu er Lars ved at udvikle et nyt rugbrød med hyldebær. Jeg vil gerne trække det nordiske køkken ind, fortæller han. Hyldebærrene køber han økologisk fra Tyskland. Selvom smagsnuancerne er ikke helt på plads endnu, er det bestemt, at brødet skal med i det Danmarksmesterskab, som hedder DM i brød og kager. Man kan da også allerede nu købe en udgave af det, men om det lige bliver den udgave, han tager med til konkurrencen i august, det ved han ikke. Jeg har sjældent lavet den samme udgave flere gange, fortæller han.

Lars Trier har frem til nu stillet op fire gange til DM i brød og kager. Han har været med i finalen 3 gange og har vundet en gang. Han forklarer, at han har bedst erfaring med de gammeldags surdeje, så derfor er det forskellige typer rugbrød, han har taget med til konkurrencen. I 2014 sendte han et bygrugbrød til Danmarks Mesterskaberne. Det blev kåret til Danmarks bedste rugbrød på Rådhuspladsen i København.

Bageri i både Frederiks og Aulum

Byens Kagemand har i alt 35 ansatte fordelt på bageriet i Frederiks og det seneste skud på stammen bageriet i Aulum. Alene i bageriet i Frederiks er 10 ansatte heraf fem lærlinge. Alt brød og kager bliver bagt fra bunden, og Lars lægger ikke skjul på, at produktudvikling er en del af hverdagen. Jeg vil gerne have mine elever med til DM, så de bliver mere kreative. Han ved dog endnu ikke, om nogen stiller op i år. De må arbejde med det, de vil.

Man skal have hjertet med i det

Lars Trier og bageriet i Frederiks var i en periode på knap 14 år en del af Guldbagerkæden. Lars kommenterer, at det var en god tid og rigtig godt at være med i et sådant koncept. - Og godt at komme ud igen. Tiderne skifter. I dag er det godt at skille sig ud og hårdt. Man skal jo sørge for det hele selv. Det gør nu også det hele lidt sjovere. Der er ingen tvivl om, at Lars trives med udfordringen i dag, selvom han tænker tilbage på en god tid med mange kollegaer og erfaringsudveksling. Men man skal have hjertet med i det, man laver!

På Forårsmessen kan du møde Lars og hans besætning. Han har et særligt tilbud med til sin stand. Butikken har pakket poser med forskellige slags brød, en skærekage, wiener brød og småkager. For 100 kroner får man brød for 180 kroner.