Arkitekturens Pris 2018 går til... Mønsted Kalkgruber

Der blev overrakt priser til arkitekterne bag projektet Schønherr A/S og Baumann Boe-Whitehorn Arkitekter, samt til bygherren, Mønsted Kalkgruber. Per Vegger, der er daglig leder af Mønsted Kalkgruber, modtog prisen på vegne af Mønsted Kalkgruber. Udvælgelsen er sket på baggrund af en række vidt forskellige projekter, der er indsendt af kommunens borgere.

Komitens begrundelse for valget af Mønsted Kalkgruber

Mønsted Kalkgruber fortæller om en spændende tid i danmarkshistorien og er et strålende eksempel på et historisk, industrielt anlæg. Det er derfor meget prisværdigt, at stedets fortælling nu er blevet mere tilgængelig og kommer endnu mere tydelig frem.

Landskabsprojektet, ombygningerne og de bygningsmæssige tilføjelser skaber tilsammen en helhed, der er med til at løfte hele attraktionen op på et nyt niveau. Særligt ankomstbygningen skaber gode referencer til stedets historie, hvor for eksempel ovenlys giver associationer til skorstene fra kalkovne, og hvor der er arbejdet med en industriel råhed og enkelthed i materialevalg og udformning.

Der er i landskabsprojektet ligeledes arbejdet med en naturlighed og enkelthed i materialevalg, udformning og beplantning, hvilket gør, at særligt de snoede stier og træbroen nederst i landskabet, lægger sig naturligt ind i området, så det føles som om, at det hører til på stedet.

Alle løsninger synes udført med dyb forståelse for stedets historie uden at noget er blevet overset eller overgjort.

Der er på fornem vis skabt tilgængelighed for alle i både bygninger, landskab og kalkgruber og dette på en meget naturlig måde, hvor specielt tilgængeligheden i landskabsprojektet tilmed er til glæde for alle. Turen ned gennem landskabet og slugten, mod gruberne, ad de serpentiner formede, snoede stier og træbroer er en smuk oplevelse.

Det er imponerende, at en ændring i stedets landskab, arkitektur og funktioner kan være med til mere end at fordoble besøgstallet, hvilket blot underbygger det samlede projekts kvaliteter.

Arkitekturens Pris

Det er 31 år siden, at Viborg Kommune nedsatte Komiten, der står for uddeling af Arkitekturens Pris for derved at sætte fokus på kvalitet og god arkitektur i Kommunen.

Komitens medlemmer består af Ulrik Wilbek, Borgmester. Mads Panny, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Johannes F. Vesterby, Formand for Teknisk Udvalg.

Hans Jørn Laursen, Direktør for Teknik & Miljø. Peter Dalsgaard, Akademisk Arkitektforening. Anders Strange, Akademisk Arkitektforening samt Ricco Bødker Andersen, Arkitekt ved Viborg Kommune og sekretær for komiten.