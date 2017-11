Anders Bertel og Allan Clifford fortsætter i byrådet

Det var lige ved og næsten. Selvom om Socialdemokratiet havde et godt valg i lokalområdet rakte det lige netop ikke til en plads til Eva Merstrand, som ellers fik 472 personlige stemmer. Hun fortæller dog, at hun er meget glad for de mange stemmer, og at hun selvfølgelig fortsat vil arbejde for lokalområdet.

Anders Bertel var til gengæld lokalområdets stemmesluger med 1065 personlige stemmer. Det er jeg glad for og stolt over, og også over socialdemokratietes gode valg generelt, siger Anders og tilføjer, at han er ærgerlig over, at Eva ikke kom ind.

Allan Clifford fortsætter også i byrådet. De 432 personlige stemmer rakte netop til det tiende mandat for Venstre. Allan pointerer igen, at det er vigtigt at holde stemmerne lokalt og ønsker Anders til lykke med valget: Jeg håber, at vores gode samarbejde kan fortsætte til fælles bedste for Frederiks, Karup og Kølvrå.

Allerede i eftermiddag afholdes det første byrådsmøde. Her forventer man at lave aftaler for de kommende konstitueringer.

Det vil man kunne læse mere om i næste uges avis.