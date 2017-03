Andelskassen hædrede en ildsjæl

PRIS Mandag den 13. marts var 550 aktionærer i Andelskassens Bank samlet til møde i aktionærrådet i Ikast. For uden beretninger ved formand og direktør, der kunne berette om at 2016 for første gang i nogle år, havde haft et rigtigt godt regnskab, så var der uddeling af fire priser. Den første hedder Andelskasseprisen, og den gives til en person, der har gjort en særlig indsats for et lokalområde, indenfor det sociale, erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige område.

Fyrtårnet Tawi vandt

Det var formanden for aktionærrådet, Allan Kirk Jensen, der overrakte prisen, og i begrundelsen sagde han blandt andet: Prisen går til et fyrtårn i sit lokalsamfund. Han er der altid, hvis der er nogen der mangler en hånd til et eller andet. Det kan være som julemand, eller at lege med børnene til en fødselsdag, eller det er i rollen som træner og kampfordeler. Han siger aldrig nej!, og så gav Allan Kirk Jensen en række eksempler på vinderens bedrifter med at stable et stævne på mere end 100 hold på benene. Med at hjælpe Havredal Praktiske Uddannelse. SKF Idræt og Frederiks Skole. Han er også med i FROST, og jeg kunne blive ved med at remse op, fortalte han, før han afslørede at vinderen var Tage Johansen fra Frederiks, også kaldet Tawi.

Pris

Med prisen fulgte et kontant beløb på 5.000 kroner, og en unik statuette af kunstneren Jørgen Pedersen fra Herning, og et signeret eksemplar af kunstnerens bog.

Sammen kan vi mere

De tre øvrige priser kaldes Sammen kan vi mere, og modtagerne får et kontant beløb på 15.000 kroner og priserne gik til Bork Bådelaugs Juniorafdeling, Fyrspillene i Sydthy og Sunds Jiu-Jitsu Klub, en pris, som Skelhøje Købmandsgaard var så heldige at vinde sidste år.