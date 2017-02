Alternativet melder sig på banen til kommunalvalget i Viborg Kommune

POLITIK 30-årige Mikkel Thestrup Poulsen fra Karup blev ved partiets opstillingsmøde i forrige uge valgt som Alternativets første kandidat i Viborg Kommune til efterårets kommunalvalg.

Mikkel Thestrup Poulsen er uddannet folkeskolelærer, og har desuden en kandidatuddannelse i pædagogisk sociologi. Han er født og opvokset i Thy, men er nu flyttet til Karup med sin kone og to små børn, og det er i høj grad rollen som familiefar, der driver Mikkels politiske engagement. Andre med små børn kender ham måske allerede som medlem af områdebestyrelsen for dagtilbuddene i kommunens område sydvest, og det er netop på børne- og ungeområdet, at Mikkel Thestrup Poulsen mener at kunne gøre en positiv forskel i kommunalbestyrelsen:

- Forskning viser, at kontakten mellem personale og børn i dagtilbuddet har stor betydning ikke blot for børnenes umiddelbare trivsel men også for deres fremtidige uddannelsesmuligheder, livskvalitet og fysiske sundhed. Derfor er det en væsentlig kommunal opgave at skabe gode dagtilbud, hvor der er ressourcer til at give pædagoger og dagplejere tid til det vigtigste, nemlig vores børn. Jeg vil ikke være med til at skære i de økonomiske ressourcer til området, og mener samtidigt at det er vigtigt, at vores dagtilbud slippes fri fra unødig dokumentationskrav, kontrol og bureaukrati, understreger han.

Ny politisk kultur i Viborg

Ud over sin særlige interesse i børne- og ungeområdet er Mikkel Thestrup Poulsen også meget optaget af de seks kerneværdier mod, generøsitet, gennemsigtighed, ydmyghed, humor og empati som Alternativets politik hviler på. Særligt finder han empati og gennemsigtighed væsentlige når det kommer til kommunale kerneopgaver, som netop i høj grad handler om det nære og om relationer, omsorg og pleje. Derudover vil han aktivt arbejde henimod sit partis målsætning om en ny politisk kultur også på det kommunalpolitiske område, så de politiske beslutningsprocesser kan blive mere gennemsigtige, ærlige og lyttende end de nuværende, og der kan skabes et lokalpolitisk engagement hos almindelige mennesker i de beslutninger, som vedrører deres eget og deres kæres liv og lokalområde.

Alternativet Viborg holder endnu et opstillingsmøde den 25. marts, og kan herefter præsentere den fulde kandidatliste til kommunalvalget. Det skriver de fra alternatives Lokalforeningen Viborg i en pressemeddelelse.