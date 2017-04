Alt for lange ventetider på køreprøver

Det er et alvorligt problem, at der en række steder i er alt for lang ventetid for elever ved køreskoler på at komme op til køreprøve. Visse steder er ventetiden længere end to måneder. Det er i min optik komplet uacceptabelt - og handling er påkrævet.

19. April 2017

Af Britta Kristiansen