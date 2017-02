Alle får adgang til lukket land i lufthavnen

ÅBENT HUS Kongeligt besøg, masser af kendisser og adgang for alle til et enestående kig bag facaden, når Midtjyllands Lufthavn på søndag holder åbent hus

Alle er inviteret med, når Midtjyllands Lufthavn på søndag d. 5. februar holder åbent hus i lufthavnen. Den mest prominente gæst er Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der ankommer med fly kort før kl. 12 og lidt senere foretager det officielle navneskifte fra Karup Lufthavn til Midtjyllands Lufthavn.

Det bliver muligt at komme tæt på det kongelige besøg, og lidt senere får offentligheden adgang til arealer i lufthavnen, der normalt af sikkerhedsgrunde er totalt afspærrede. Der bliver masser at se på: Overflyvning med F16-fly, forsvarets nye Seahawk-helikopter står til offentlig skue, redningsøvelser, brandslukningsmateriel m.v. Flyselskabet DAT, der står for den tætte flytrafik mellem Karup og København, giver tillige adgang til sit Airbus A320-passagerfly.

Masser af kendisser har allerede meldt deres ankomst til navngivningen af Midtjyllands Lufthavn, politikere fra de ni ejerkommuner, erhvervsfolk, fagforeningsfolk m.fl.

Vært i Den store bagedyst, Timm Vladimir, kommer også. Sammen med den lokale bagedyst-deltager Juliane Dixen finder han vinderne i lufthavnens kagekonkurrence med temaet luftfart. Der er musik, underholdning for børn, trylleri, men først og fremmest er der fly, helikoptere og lufthavnen at se på.

- Det er en festdag, og jeg håber, at rigtig mange af borgerne i Midt- og Vestjylland vil benytte sig af muligheden for et enestående kig bag facaden i Midtjyllands Lufthavn, siger lufthavnens direktør, Frans Bjørn-Thygesen i en pressemeddelelse.

Der er meget mere om åbent hus-programmet på www.ukendtlufthavn.dk