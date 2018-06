Alle aldre deltog i AIFs triatlon

Tovholder, Tage Johansen fortæller, at der i alt var 85 deltagere fordelt på 13 hold. Yngste deltager var syv år og ældste var 72. Vi vil gerne have alle aldre med og både de, som er stærke sportsudøvere samt de, som er med for sjov. Der skal være plads til alle! Det var i øvrigt første gang i år, at AIF lavede et seks timers stafet. Vi havde fået tilbagemeldinger på, at 12 timer var for lang tid for nogen, og vi vil gerne have alle dem med, som gerne vil dyrke sport. Der var da også fire af holdene, der benyttede sig af den kortere stafet, så det koncept er kommet for at blive.

Det skal først og fremmest være en hyggelig dag, pointerer Tage.

Man kan allerede nu sætte kryds i kalenderen til næste stafet triatlon, som bliver den 2. lørdag i juni 2019.