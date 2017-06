TEATER Thorning Friluftsspil spiller nu teaterkoncerten All Shook Up med fantastisk historie bygget over 20 Elvisnumre. Det er umuligt at sidde stille, når skoven fyldes med lækker Elvismusik og Rockn Roll halvtredser stemning. Se mere på www.thorning.com.

All Shook Up opføres til 11. juni på Friluftsscenen i Thorning under de gamle egetræer Danmarks hyggeligste Friluftsspil.