All England mester med ny hofte

Badminton I årene 2008-2013 er det lykkedes Martin at vinde de store turneringer EM, VM, OL og All England i veteran badminton, men en dårlig hofte satte i en periode Martin ud af spillet.

- Jeg troede egentlig, det var slut nu, da jeg sidste sommer måtte opereres og forsynes med en kunstig hofte, men det er overraskende hurtigt lykkedes for mig at vende tilbage, fortæller en glad Martin.

For en måneds tid siden lykkedes det ham at blive dansk mester i +55-rækken i herresingle. Det var kun 8 måneder efter operationen, så det var en stor forløsning for Martin, der bare få måneder tidligere slet ikke kunne forestille sig, at han nogensinde ville kunne stille op til en stor turnering igen. Den danske sejr gav blod på tanden, og Martin besluttede sig for at tage til London og atter en gang prøve kræfter på internationalt niveau.

I denne weekend lykkedes det så. Det blev Martin Olesen, Frederiks, der kunne tage guldmedaljen om halsen som vinder af det 102. All England mesterskab og det med en kunstig hofte. TILLYKKE!